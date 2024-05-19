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Россия вошла в десятку стран по темпам роста экономики

Россия вошла в десятку стран по темпам роста экономики

Экономика России с начала этого века выросла в восемь раз, заняв при этом десятое место среди крупных экономик мира по темпам роста в долларовом выражении, следует из данных Международного валютного фонда и Всемирного банка.

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