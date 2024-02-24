Сколько в среднем длится секс?

Нет, не в порнофильмах, а в реальной жизни обычных людей. Доводилось ли вам задаваться вопросом или слышать его от партнера: а мы не слишком быстро это делаем? И тема такая деликатная, что по знакомым спрашивать не пойдешь: «Ребят, а как долго вы обычно занимаетесь сексом?».