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Царьград

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Ая из «Город 312» перенесла инсульт, но вновь выйдет на сцену

Ая из «Город 312» перенесла инсульт, но вновь выйдет на сцену

Светлана Назаренко, известная как Ая, бывшая солистка «Город 312», перенесла инсульт после коронавируса.

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