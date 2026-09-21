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62ИНФО | Новости Рязани

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На 5 улицах Рязани аварийно отключили свет

На 5 улицах Рязани аварийно отключили свет

Из-за технологического нарушения в 15:30 без электричества остались 5 улиц микрорайоне Горроща: 2-я Линия, 4-я Линия, 9-я Линия, Шевченко, Высоковольтная.

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