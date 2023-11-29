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Близкий, холодный и молодой коричневый карлик: Кто это?

Где-то между звездами, в ядрах которых происходит синтез водорода, и гигантскими газообразными планетами, в которых этого не происходит, находится промежуточный класс холодных облачных объектов, называемых коричневыми карликами.

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