Близкий, холодный и молодой коричневый карлик: Кто это?

Где-то между звездами, в ядрах которых происходит синтез водорода, и гигантскими газообразными планетами, в которых этого не происходит, находится промежуточный класс холодных облачных объектов, называемых коричневыми карликами.
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