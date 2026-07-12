На западе Москвы при падении строительного лифта погиб рабочий

В одном из жилых районов на западе Москвы строительный лифт сорвался с высоты четвертого или пятого этажа, в результате чего один из находившихся в кабине монтёров погиб, другой получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии