Белая скала Вилькабамба: священное сердце инков

В Перу, в самом сердце империи инков, спрятанная в горах и уступающая по популярности более известным руинам Мачу-Пикчу и окрестностям Куско, находится редко посещаемая и малоизвестная резная Белая скала.
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