55 трлн рублей на вкладах: как предложили использовать сбережения россиян

Инициатива РСПП: вклады → акции Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), предложил направить средства граждан с банковских депозитов на покупку акций крупных компаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии