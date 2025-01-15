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Рейтинг доверия: 70 процентов населения высказались в поддержку казачества

Рейтинг доверия: 70 процентов населения высказались в поддержку казачества

Как отметил депутат Госдумы, председатель постоянной экспертной комиссии Совета по делам казачества при Президенте РФ Николай Долуда, за 33 года, с момента возрождения казачества, столь глобальные исследования были проведены впервые.

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Комментарии
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Константин Самарин
Ныне понятие &quot; казачество&quot; довольно размыто. Главная цель казачества в России была охрана границ государства Российского, на границах Российской империи. Интересно, а какие границы собирается защищать московское казачество?  Неужто, границы МКАД7 И еще вопрос: в царской России казаки , в случае угрозы  отечеству, всеми казачьими хуторами  выступали в поход. А сколько  сейчас казаков, от общего их числа в России, находятся на передовой? А бить себя в грудь, и кричать:&quot;Я- казак&quot;,  на сходке в каком-либо московском кафе- это просто смешно.
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