Рейтинг доверия: 70 процентов населения высказались в поддержку казачества

Константин Самарин

Ныне понятие " казачество" довольно размыто. Главная цель казачества в России была охрана границ государства Российского, на границах Российской империи. Интересно, а какие границы собирается защищать московское казачество? Неужто, границы МКАД7 И еще вопрос: в царской России казаки , в случае угрозы отечеству, всеми казачьими хуторами выступали в поход. А сколько сейчас казаков, от общего их числа в России, находятся на передовой? А бить себя в грудь, и кричать:"Я- казак", на сходке в каком-либо московском кафе- это просто смешно.