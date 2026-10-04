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Стоимость фермерской продукции в ЕС снижается: цены на топливо и удобрения растут

Стоимость фермерской продукции в ЕС снижается: цены на топливо и удобрения растут

Европейский аграрный рынок во втором квартале 2026 года оказался в ситуации, когда доходы от реализации продукции сокращаются одновременно с ростом производственных расходов.

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