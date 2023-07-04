«Много забрали»: почему Филипп Киркоров тает на глазах после операций

Пластический хирург объяснил экстремальное похудение певца. Пластика Киркорова: что за ней стоит? Evgeny Philippov/Global Look PressЗа последнее время Филипп Киркоров сильно похудел – поклонники считают, что артист буквально усыхает на глазах.
Пластический хирург объяснил экстремальное похудение певца. Пластика Киркорова: что за ней стоит? Evgeny Philippov/Global Look PressЗа последнее время Филипп Киркоров сильно похудел – поклонники считают, что артист буквально усыхает на глазах.
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