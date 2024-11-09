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test mazurok

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Прогноз погоды в Крыму на 9 ноября

Прогноз погоды в Крыму на 9 ноября 🍁 В Симферополе +14 и небольшой дождь В Севастополе +15 и небольшой дождь В Евпатории +13 и облачно с прояснениями В Черноморском +12 и небольшой дождь В Джанкое +10 и небольшой дождь В Ялте +14 и ливень В Алуште +13 и дождь В Керчи +11 и облачно с прояснениями В Армянске +10 и небольшой дождь В Красноперекопске +10 и небольшой дождь В Бахчисарае +15 и небольшой дождь В Феодосии +14 и небольшой дождь В Судаке +12 и дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.

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