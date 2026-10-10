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Семин — о разгроме в матче «Факел» — «Локомотив»: «Эта победа была нужна как воздух»

Семин — о разгроме в матче «Факел» — «Локомотив»: «Эта победа была нужна как воздух»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал итоги матча 10-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Факелом» (5:0).

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