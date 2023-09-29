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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валерий Белов о плотности в таблице КХЛ: «Потолок и пол дают свои плоды. Это дало кислорода середнякам и аутсайдерам»

– Вам понравился сентябрь КХЛ? – Да, старт регулярного чемпионата получился очень интересным. Много непредсказуемых результатов, высокая плотность в турнирных таблицах.

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