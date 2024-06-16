Шольц досрочно уехал с конференции по Украине в Швейцарии

Канцлер Германии Олаф Шольц покинул конференцию по Украине в Швейцарии до ее завершения. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщает немецкий журнал Der Spiegel, уточняя, что у главы правительства запланирован ряд важных встреч в Берлине.