Ударившего полицейского в Москве американца принудительно госпитализировали

www.globallookpress.com/Belkin Alexey/news.ru Столичный суд удовлетворил запрос врачей о принудительной госпитализации американца Джозефа Татера, который ударил сотрудника полиции после конфликта в отеле Radisson в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии