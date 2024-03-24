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После трагедии в Крокус Сити Холл миграционное законодательство ужесточится

После трагедии в Крокус Сити Холл миграционное законодательство ужесточится

В полиции созданы специальные группы, которые будут работать с мигрантами. В то же время депутаты Госдумы выступают за серьезное ужесточение миграционного законодательства вплоть до полного запрета на переезд мигрантов в Россию.

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