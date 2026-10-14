Армия России ударила по сухогрузу, шедшему в Одессу с грузом для ВСУ

www.globallookpress.com/Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency Российские военные продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, доставляющим украинским боевикам военные грузы.
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