Британия беспокоится о возросшей угрозе применения ядерного оружия: почему в Минобороны подняли этот вопрос Евгения КомароваГрант Шэппс, министр обороны Великобритании, поднял вопрос о возросшей угрозе применения ядерного оружия.
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