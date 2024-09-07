На Украине потребовали лишить певицу Повалий авторских прав и имущества

Фото: u-f.ru Недавно Министерство юстиции Украины предприняло решительные шаги против известной певицы Таисии Повалий, требуя лишить ее авторских прав на восемь популярных песен и конфисковать ее личное имущество.
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