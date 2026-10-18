Расчёты ударных дронов испытательного центра «Рубикон» сожгли резервуар и цистерны с горюче-смазочными материалами, пункты дислокации, FPV-дроны и личный состав ВСУ в Харьковской области.
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