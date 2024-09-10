Депутат Буцкая высказалась про историческим минимум рождаемости в РФ

Она назвала опубликованные цифры «ужасными» В РФ власти должны погрузиться в проблему каждой семьи для увеличения рождаемости, сказала в эфире радио Sputnik первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.