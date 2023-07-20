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Екатерина Лагно: «Считаю, что поражение Непомнящего в матче за корону – стечение обстоятельств. Это удача, судьба»

Непомнящий на тай-брейке уступил китайцу Дин Лиженю. «»Я считаю, что поражение Яна – это стечение обстоятельств, учитывая то, как складывался матч.

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