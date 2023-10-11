Каким был Китайский рынок Уссурийска в начале 2000-х: для тех, кто забыл или не видел

Самый большой Китайский рынок Дальнего Востока стал известным в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Вместо торговых павильонов сотрудники рынка располагали свой товар на тротуаре, а пластиковые столики и стульчики именовались гордо "кафе китайской кухни".
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