О чем фейк Российские компании ужесточают контроль за всеми работниками-военнообязанными. Согласно новым правилам, теперь люди должны будут сами решать все вопросы об уточнении личных данных с военкоматами напрямую, а не через кадровую службу, сообщают некоторые телеграм-каналы.
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