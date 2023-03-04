Закон и Порядок

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Фейк: российские компании ужесточают контроль за всеми работниками-военнообязанными

Фейк: российские компании ужесточают контроль за всеми работниками-военнообязанными

О чем фейк Российские компании ужесточают контроль за всеми работниками-военнообязанными. Согласно новым правилам, теперь люди должны будут сами решать все вопросы об уточнении личных данных с военкоматами напрямую, а не через кадровую службу, сообщают некоторые телеграм-каналы.

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