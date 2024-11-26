Англосаксы. Стадия торга. Проект ответа

Боюсь, что после желаемой нами победы над западом, главным противником станет Китай.

YV

Yuri Volkov

Это ж зарезать курочку, несущую золотые яйца! Только последний дурень сделает такое. Но с другой стороны, у нас таких курочек режут постоянно...