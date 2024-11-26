СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ Окружение Трампа готово отдать Украину под политический контроль России, если Москва разорвёт военные отношения с Пекином, - пишет The Guardian.
Англосаксы. Стадия торга. Проект ответа
Комментарии
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Семен Демин
Боюсь, что после желаемой нами победы над западом, главным противником станет Китай.
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11 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
👍 👍 👍
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3 час.
YV
Yuri Volkov
Это ж зарезать курочку, несущую золотые яйца! Только последний дурень сделает такое. Но с другой стороны, у нас таких курочек режут постоянно...
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11 мин.
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