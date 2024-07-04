Reuters: новая тактика хуситов усугубила проблемы с безопасностью в Красном море

Йеменские хуситы все чаще отправляют к судам в Красном море беспилотные катера со взрывчаткой. Группировка усилила атаки на торговые суда, у которых не оказалось защиты от "изощренного изменения" тактики, сообщили источники Reuters в сфере морской безопасности.
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