Reuters: новая тактика хуситов усугубила проблемы с безопасностью в Красном море

Йеменские хуситы все чаще отправляют к судам в Красном море беспилотные катера со взрывчаткой. Группировка усилила атаки на торговые суда, у которых не оказалось защиты от "изощренного изменения" тактики, сообщили источники Reuters в сфере морской безопасности.