Праздничное пасхальное богослужение прошло в Кронштадтском Морском соборе

Ночные службы прошли в храмах Санкт-Петербурга и Кронштадта Глава администрации Кронштадтского района Петербурга Андрей Кононов показал, как проходило праздничное богослужение в Кронштадтском Морском соборе с участием военнослужащих.
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