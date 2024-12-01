Эксперты ЕКЦ провели более 200 онлайн-консультаций по вопросам строительства

Эксперты Единого контактного центра (ЕКЦ) Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы начали проводить онлайн-консультации через официальный портал мэра и правительства столицы в ноябре 2021 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии