Активы ETF, инвестирующих в золото, сократились до минимума с 2020 года

Суммарные активы биржевых фондов (ETF), которые инвестируют в золото, в начале этой недели сократились на 5,3 тонны, достигнув 2,7 тысячи тонны, что является близким значением к минимуму с февраля 2020 года, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные агентства Bloomberg.