Прокуратура РТ помогла отцу бойца СВО избежать выплаты мошеннического кредита. Как сообщили в ведомстве, 63-летний житель Пестречинского района, чей сын служит в зоне СВО, стал жертвой мошенников – в январе 2026 года по указке аферистов он взял кредит на 1,5 млн.
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