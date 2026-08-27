Прокуратура РТ помогла отцу бойца СВО избежать выплаты мошеннического кредита. Как сообщили в ведомстве, 63-летний житель Пестречинского района, чей сын служит в зоне СВО, стал жертвой мошенников – в январе 2026 года по указке аферистов он взял кредит на 1,5 млн.