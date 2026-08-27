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Татар-информ

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Прокуратура РТ помогла отцу бойца СВО избежать выплаты мошеннического кредита

Прокуратура РТ помогла отцу бойца СВО избежать выплаты мошеннического кредита

Прокуратура РТ помогла отцу бойца СВО избежать выплаты мошеннического кредита. Как сообщили в ведомстве, 63-летний житель Пестречинского района, чей сын служит в зоне СВО, стал жертвой мошенников – в январе 2026 года по указке аферистов он взял кредит на 1,5 млн.

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