Алтайские врачи удалили пациентке опухоль "размером с шестимесячную беременность"

Хирурги провели сложнейшую операцию и спасли женщину с гигантским метастазом Онкологи Алтайского края спасли 44‑летнюю жительницу Бийска с гигантским метастазом: опухоль достигла 30 сантиметров в диаметре — это в десять раз больше нормального размера яичника и сопоставимо с началом шестого месяца беременности.