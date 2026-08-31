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Алтайские врачи удалили пациентке опухоль "размером с шестимесячную беременность"

Алтайские врачи удалили пациентке опухоль "размером с шестимесячную беременность"

Хирурги провели сложнейшую операцию и спасли женщину с гигантским метастазом Онкологи Алтайского края спасли 44‑летнюю жительницу Бийска с гигантским метастазом: опухоль достигла 30 сантиметров в диаметре — это в десять раз больше нормального размера яичника и сопоставимо с началом шестого месяца беременности.

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