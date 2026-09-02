Меркель прокомментировала возможность своего назначения на пост президента ФРГ Бывший канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала возможность своего назначени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛС Названы три услов...
- «Реальная угроза»...
- Г После ударов по К...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым