В России появилась Ассоциация игровой индустрии — разработчики видеоигр бу...

В России появилась Ассоциация игровой индустрии — разработчики видеоигр будут сообща решать задачи регулированияНа российском рынке видеоигр появилась новая организация — Ассоциация игровой индустрии (АИИ), которая, как предполагается, объединит участников рынка для консолидированного решения регуляторных задач, пишет «Коммерсантъ».
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