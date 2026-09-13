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Во Франции раскритиковали главу ЕК за выделение €6,1 млрд Киеву за счет страны

Во Франции раскритиковали главу ЕК за выделение €6,1 млрд Киеву за счет страны

Virginia Mayo/AP/TASS Лидер французской правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян 12 сентября осудил решение главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен выделить киевскому режиму более 6 миллиардов евро.

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