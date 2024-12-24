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Минобороны России раскрыло данные о биодеятельности США в Африке

Минобороны России раскрыло данные о биодеятельности США в Африке

Минобороны России представило данные о военной биологической деятельности США в Африке. На брифинге генерал-майор Алексей Ртищев сообщил, что информация была замечена в СМИ Европы, США и Ближнего Востока.

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