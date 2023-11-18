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Расселла Уэстбрука насмешил трешток Диллона Брукса. Игрок «Клипперс» хотел исполнить постер-данк, но его остановили с фолом

Расселла Уэстбрука насмешил трешток Диллона Брукса. Игрок «Клипперс» хотел исполнить постер-данк, но его остановили с фолом

Во второй четверти матча «Клипперс» – «Хьюстон» (106:100) Расселл Уэстбрук попытался исполнить эффектный данк через Диллона Брукса, но ему не хватило точности.

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