В Кстове садоводы ищут хозяина для бесхозной дороги

Последний участок дороги до своих садов члены СНТ «Лесное» в Кстове преодолевают с трудом. Особенно сложно становится в сезон дождей – грязь и распутица делают проезд настоящим квестом.
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