В Пентагоне рассказали, что придется делать ВСУ без военной помощи США

Самостоятельно принимать решения по поводу оборонительных действий на различных направлениях, а также оценивать то, какие города ВСУ способны удержать - именно это предстоит делать Украине, если она окажется без военной помощи США.
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