Чем дальше, тем всё больше становится понятно,что Европа не просто «в ногу себе выстрелила». Похоже,что скоро совсем себя инвалидом сделает, так как не перестаёт «стрелять в разные места себе».
Сатановский: Уж очень помог Байден России и «заслужил» почётного знака в Москве.
Комментарии
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Ивановна
Просто похоже они мазохисты
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1 г.
Христос Второй
Это все хвалебная риторика, нужны реальные дела в экономике, строительство новых производств, Энергегенерирующих Квтчас и ГСМ, дающих металл, как черный так и цветной.. Новые мебельные фабрики ( леса же валом), повышение урожайности пшеницы, ячменя, ржи, сои, подсолнечника, нужны Новые заводы производящие удобрения, нужны новые стапели для строительства авианосцев, крейсеров, линкольнов, эсминцев... А для этого нужны кредиты ЦБ под 1,5% годовых... И все у нас будет ОК!!!
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1 г.
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