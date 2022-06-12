Сатановский: Уж очень помог Байден России и «заслужил» почётного знака в Москве.

Христос Второй

Это все хвалебная риторика, нужны реальные дела в экономике, строительство новых производств, Энергегенерирующих Квтчас и ГСМ, дающих металл, как черный так и цветной.. Новые мебельные фабрики ( леса же валом), повышение урожайности пшеницы, ячменя, ржи, сои, подсолнечника, нужны Новые заводы производящие удобрения, нужны новые стапели для строительства авианосцев, крейсеров, линкольнов, эсминцев... А для этого нужны кредиты ЦБ под 1,5% годовых... И все у нас будет ОК!!!