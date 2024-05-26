Российские ракеты накрыли украинский военный аэродром

Сегодня ночью Россия нанесла очередной ракетно-дроновый удар по тылам Украины. Судя по доступной информации, одной из главных целей стал военный аэродром под городом Староконстантинов в Хмельницкой области.
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