Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российские ракеты накрыли украинский военный аэродром

Российские ракеты накрыли украинский военный аэродром

Сегодня ночью Россия нанесла очередной ракетно-дроновый удар по тылам Украины. Судя по доступной информации, одной из главных целей стал военный аэродром под городом Староконстантинов в Хмельницкой области.

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