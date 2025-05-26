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  • Игорь Васиков
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Долга строй: как власти пытаются снизить риски банкротства девелоперов ради защиты дольщиков

Долга строй: как власти пытаются снизить риски банкротства девелоперов ради защиты дольщиков

В последние дни тема устойчивости строительной отрасли вновь оказалась в центре внимания: президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку до 15 июня выработать меры по снижению рисков банкротства застройщиков.

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