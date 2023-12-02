Ронни О’Салливан вышел в свой девятый финал на Чемпионате Великобритании 2023

Ронни О’Салливан одержал блестящую победу над хоссейном Вафаей и вышел в свой девятый по счету финал на турнире UK Championship 2023, сообщает WST Ронни О’Салливан — Хоссейн Вафаей (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Великобритании 2023 Чемпионат Великобритании 2023.