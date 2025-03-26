Недавно опубликованный документ пролил свет на роль Китая в строительстве и защите подводных кабелей международной связи

Пекин, 25 марта /Синьхуа/ -- Китайские компании после многих лет развития стали ключевыми игроками в производстве, строительстве и обслуживании оборудования для подводных кабелей, говорится в докладе, опубликованном во вторник.
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