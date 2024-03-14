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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Месси мышечное перенапряжение. Лео вряд ли сыграет с «Ди Си Юнайтед» 16 марта

Об этом рассказал главный тренер команды Херардо Мартино. В ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Нэшвилла» (3:1) Месси забил гол и отдал голевую передачу.

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