Евросоюз подавил антиукраинский бунт и Виктора Орбана

Владимир Алтайцев

недалёкий этот автор. Украину тянут в ЕС для того, чтобы обвинить Россию в нападении на страну ЕС. А ЕС это НАТО .Если мы сейчас воюем лишь с Украиной, хотя НАТО и засыпает её оружием, но как только она станет членом ЕС, то НАТО введёт войска на её территорию. И уже армии НАТО будут воевать против России. Перспектива мрачная.