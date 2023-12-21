БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Евросоюз подавил антиукраинский бунт и Виктора Орбана

Евросоюз подавил антиукраинский бунт и Виктора Орбана

@ ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/ТАСС Tекст: Дмитрий Бавырин На саммите ЕС сенсация: его лидеры постановили начать с Украиной переговоры о вступлении в Евросоюз, хотя Австрия, Венгрия и Словакия собирались их блокировать.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
недалёкий этот автор. Украину  тянут в ЕС  для  того, чтобы  обвинить Россию в  нападении на страну  ЕС. А ЕС  это НАТО .Если  мы  сейчас воюем  лишь с Украиной, хотя  НАТО и засыпает  её оружием, но  как только  она станет членом  ЕС, то  НАТО  введёт войска на  её территорию. И  уже армии НАТО  будут воевать  против России. Перспектива  мрачная.
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