@ ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/ТАСС Tекст: Дмитрий Бавырин На саммите ЕС сенсация: его лидеры постановили начать с Украиной переговоры о вступлении в Евросоюз, хотя Австрия, Венгрия и Словакия собирались их блокировать.
Евросоюз подавил антиукраинский бунт и Виктора Орбана
Комментарии
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Владимир Алтайцев
недалёкий этот автор. Украину тянут в ЕС для того, чтобы обвинить Россию в нападении на страну ЕС. А ЕС это НАТО .Если мы сейчас воюем лишь с Украиной, хотя НАТО и засыпает её оружием, но как только она станет членом ЕС, то НАТО введёт войска на её территорию. И уже армии НАТО будут воевать против России. Перспектива мрачная.
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