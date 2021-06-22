Баночка любовного заклинания

https://alexavalevskaya.forum2x2.ru/t89-topic Перевод Александра ВалевскаяЧто вам понадобится:баночка (для хранения ингредиентов) бумага для наклеек (для того,чтобы нанести сигилу и приклеить сверху) ручканаклейки(по желанию)розовая гималайская сольбелый сахар цветы розы (предпочтительно розовые/красные, чтобы привлечь любовь)цветы жасмина (привлекающие любовь и чувственность)розовый кварц (для любви и привлекательности, как любви к себе, так и романтической любви)Применение:Возьмите немного гималайской розовой соли и положите ее в банку,затем наполните банку наполовину белым сахаром, добавьте бутоны роз и жасмина.