Градостроительный комплекс Москвы организовал викторину для детей c Тиной Канделаки

В День знаний на мультимедийной площадке «Город будущего» в арт-пространстве «Паркинг-галерея» в «Зарядье» комплекс градостроительной политики и строительства столицы в рамках форума-фестиваля «Москва 2030» организовал интеллектуальную игру «Академики-2030».