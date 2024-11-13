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Царьград

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Глава МИД Польши Сикорский: Переговоры по Украине установят новый миропорядок

Глава МИД Польши Сикорский: Переговоры по Украине установят новый миропорядок

Переговоры по решению украинского конфликта установят «новый мировой порядок» на десятилетия вперёд, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

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