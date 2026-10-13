Глава комиссии ГД рассказал о распределении руководящих должностей в комитетах

Число депутатов Государственной Думы, избранных по представлениям одной фракции на должности, председателей комитетов и их заместителей, не превышает 50% от общего числа членов фракции, как того требует регламент, сообщил журналистам глава Комиссии Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности палаты Виктор Пинский.